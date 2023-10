Raspadori a Dazn: "Ci vuole questo atteggiamento, meritavamo di vincere! Esultanza? Nello spogliatoio abbiamo preso un mini-golf con Demme e..."

Giacomo Raspadori è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Milan 2-2. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ho giocato diverse volte a destra, come anche con il Sassuolo, e lo sto facendo anche quest’anno. Io mi sento naturale nel ruolo di attaccante ma credo che per le mie caratteristiche, il mio modo di stare in campo, posso ricoprire anche altri ruoli offensivi”.

Sull’esultanza: “Nello spogliatoio abbiamo preso un mini golf, facciamo delle sfide io e Demme sul prato verde e già l’avevo emulato l’altro giorno”.

Sul momento del Napoli: “Dopo una stagione pazzesca nello scorso anno, dobbiamo essere lucidi e capire di avere un atteggiamento come quello che abbiamo avuto oggi. La nostra grande passione è giocare a calcio e farlo con il massimo impegno. Credo che oggi avremmo meritato la vittoria per quello che è stato il secondo tempo. Da qui dobbiamo prendere ciò che è stato fatto di giusto e lavorare intorno a questo”.