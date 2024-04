Raspadori a Dazn: "Bisogna essere lucidi, una gara non può cambiare tutto"

Notizie Napoli calcio. Giacomo Raspadori è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Monza-Napoli 2-4:

"Credo che sia una delle mie caratteristiche mettermi sempre a disposizione. Ho sempre lavorato allo stesso modo e quello he ho ottenuto l’ho fatto col lavoro. Credo che sia un aspetto importante soprattuto in questo calcio moderno dove capita di fare cambio a partita in corso".

Obiettivi europei? "Dobbiamo essere lucidi e sapere che non è una partita a fare cambiare tutto. Abbiamo visto tra il primo e il secondo tempo cosa serve per tornare a giocare come sappiamo. Analizzando la differenza dobbiamo cercare di avere nei 90 minuti quella voglia che abbiamo avuto nel quarto d’ora del secondo tempo".

Ruolo da subentrante e jolly offensivo? "L’ho sempre vista come una cosa positiva perché ti dà la possibilità di entrare in più situazioni. Credo che sia giusto pensarla così. Poi è chiaro che non essendo sempre messo nelle condizioni ideali per quelle che sono le mie caratteristiche non riesci a dare il massimo".

Cosa manca per vederti al 100%? "Io lavoro ogni giorno pensando al quotidiano e sapendo che posso sempre migliorare. È chiaro che la continuità è un aspetto che può aiutare però sono convinto che nel quotidiano si possa lavorare e avere la giusta energia per essere al 100% anche senza essere sempre in campo".