Ranieri: "Mazzarri? Gli auguro ogni bene, il Napoli ha fatto la scelta giusta"

Notizie Calcio Napoli - Ospite di Radio 1 durante l'approfondimento 'Radio Anch'io lo Sport', il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato della prossima sfida tra Juventus e Inter, rifiutandosi tuttavia di dare il campionato come chiuso in caso di successo nerazzurro: "Quasi chiuso ancora no, sono due squadre eccellenti, Allegri ancora non ha potuto fare il massimo con l'attacco, perché un infortunio, e questo e quell'altro, adesso si sta riprendendo Chiesa e Chiesa abbiamo visto di che pasta è fatto, non lo possiamo scoprire adesso, è sempre stato così dai tempi della Fiorentina. Invece l'Inter è un orologio a perfezione, che va a mille all'ora. Però io dico sempre che la Juventus non avendo le competizioni europee, a marzo e ad aprile sarà molto più fresca. E recuperando chi deve recuperare, sarà un osso duro per tutti da battere".

Ma è l'Inter la più completa di tutte?

"In questo momento ci sta facendo vedere che è quella che gira meglio, ma non possiamo dimenticare né il Napoli, né il Milan".

Walter Mazzarri è tornato in Serie A. Una sfida importante per lui. Voi lo affronterete a metà dicembre.

"Credo sia una scelta giusta, Mazzarri conosce l'ambiente, ha fatto benissimo, vuole rimettersi in gioco ed è giusto, gli auguro ogni bene, perché è un allenatore che ha fatto tanto bene al calcio e gli auguro veramente di fare benissimo. Spero per noi di andare lì a prendere qualcosina perché ne abbiamo bisogno"