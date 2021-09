Ranieri, lo storico collaboratore: "Anguissa per il Napoli può essere il Kanté del nostro Leicester, al Fulham fu il più pagato"

Paolo Benetti, storico collaboratore di Ranieri, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Zambo Anguissa è un grande giocatore, con Ranieri lo allenammo al Fulham. Fu il calciatore più pagato. Sembra che da sempre giochi nel Napoli. Il Napoli è una buona squadra, così come lo era il nostro Leicester. Poi noi andammo a prendere Kanté che riuscì a far quadrare tutta la squadra, ciò che è accaduto al Napoli con Anguissa mi sembra molto simile come episodio. Osimhen non è tecnicamente validissimo, ma ha una forza impressionante capace da far fare la differenza".