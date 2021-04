Sampdoria, Ranieri in conferenza: "Ho fatto i complimenti a Gattuso, questa squadra ha la sua fame e gioca bene! Napoli più in forma del Milan, ma sul gol annullato ed il 2-0..."

Notizie Napoli calcio. Il Napoli batte 2-0 la Sampdoria al Ferraris e riprende la rincorsa alla Champions League. Di seguito le dichiarazioni di Claudio Ranieri, allenatore Sampdoria, in conferenza stampa:

Sampdoria-Napoli, conferenza Ranieri

"Ho visto una squadra che ha provato a fare il massimo. Non avevamo un play e abbiamo sofferto questa mancanza. La squadra mi è piaciuta la prima mezz’ora perché con il pressing non abbiamo permesso al Napoli di rifiatare. Ovviamente non si può reggere tutti i 90 minuti a questi ritmi e loro hanno trovato un gol ed onestamente potevano farne anche altri. Si perde e c’è rammarico ma la prestazione mi è piaciuta.

Gol annullato? E’ un fallo in attacco per me ci sta. Credo che però ci fosse fallo di Mertens a inizio azione sul secondo gol del Napoli. La motivazione della mia squadra è quella di arrivare a 51-52 punti. Nessuno dei miei giocatori, anche durante le partitelle, non vuole mai perdere e voglio vedere questo atteggiamento anche durante la partita della domenica".

Sul giro palla del Napoli: "Non è un passo indietro dopo San Siro, anzi una conferma. Il napoli è stato più forte di noi, perchè hanno giocatori forti e più in forma di quelli del Milan. Ha giocatori di qualità come Osimhen che allunga sempre la squadra, oltre a tre centrocampisti con i piedi d'oro. A me la squadra mi è piaciuta, avevamo anche pareggiato ma c'è stato fallo sul portiere. Poi sul secondo gol secondo me c'era un fallo a centrocampo, ma va bene così. Per poco Davide non è riuscito a battere, o perlomeno pareggiare, contro Golia".

Sul colloquio con Gattuso a fine gara: "Gli ho fatto i complimenti, perchè mi piace come gioca il Napoli. E' quello che cerco anche io, qualità ma con la voglia di asfaltare l'avversario con rabbia e agonismo. Questo Napoli ha la sua rabbia ed il suo agonismo, ma in più è una squadra che gioca davvero bene. Gli ho detto Chapeau"