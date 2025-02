Rampulla: "Mazzocchi calciatore di affidamento. Ederson? Vi racconto un aneddoto"

Michelangelo Rampulla, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Meret mi è sempre piaciuto, deve solo acquisire un po’ di personalità, ma è un portiere di sicuro affidamento. Avere Conte come allenatore gli ha dato maggiore consapevolezza nei propri mezzi e lavorare con lui gli fa sicuramente bene. Conte sta trasferendo alla sua squadra la mentalità di come si affrontano le partite importanti, la sua esperienza da calciatore è fondamentale. A livello tecnico-tattico, dopo vari mesi, la squadra ha più di qualcosa dentro. Ora Conte starà lavorando sull’atteggiamento, non ci sono tanti segreti, cercherà solo di convincere a parole che tutto il lavoro che stanno facendo porterà a risultati importanti.

Dia? Vede la porta in maniera straordinaria, è un giocatore forte negli ultimi metri. I goal li ha sempre fatti ed ora gioca in una squadra come la Lazio che è forte tecnicamente.

Mazzocchi? E’ un gran lavoratore, sta dimostrando anche a Napoli di essere un calciatore di affidamento. Ederson? Sabatini ebbe un’intuizione strepitosa portandolo a Salerno, vide dei video e mandò qualche sua persona per vederlo dal vivo. In un paio di minuti di video Sabatini s’innamorò di Ederson. Ogni squadra dovrebbe avere un centrocampista come Ederson”.