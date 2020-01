Rambaudi: "Lobotka un mio pupillo, mi ricorda Pizarro! Con la Lazio prova da grande squadra, è mancato Milik"

Ultime notizie calcio Napoli - Roberto Rambaudi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Lobotka è un mio pupillo, mi ricorda molto Pizarro e credo che sarà usato più come mezzala mentre Demme è un uomo d’ordine in mezzo al campo. E’ un catalizzatore di palloni, dribbla e sa smistare bene. All’ottantesimo che voto avreste dato alla prestazione del Napoli? E’ stata una prova da grande squadra, con una difesa rimaneggiata e con Milik che in avanti è mancato. Cosa può fare Gattuso se Ospina perde la testa?”