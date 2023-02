RAI, Venerato: "Rinnovo Zielinski-Lozano, ecco quando si riapriranno le contrattazioni"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai:



Altre questioni rinnovi in casa Napoli?

“Ad oggi c’è uno stallo con gli agenti di Zielinski e Lozano. Il Napoli ha ribadito di voler rivedere la parte economica, al fine di ridurne i costi e rientrare così nel nuovo corso già avviato lo scorso anno. Difatti, uno sforzo in tal senso verrebbe fatto soltanto per Osimhen. La contrattazione con i due calciatori verrà riaperta in primavera, e potrebbe evolversi tanto in un buon esito quanto in un addio. Ribadisco la distanza che si registra al momento tra le parti, anche se il successo in campionato potrebbe garantire risorse fondamentali alla società azzurra”.



