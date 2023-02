RAI - Rinnovo Osimhen, il Napoli ha fatto sapere che è disposta ad andare oltre i parametri del tetto ingaggi

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai:

In caso di scudetto, Osimhen potrebbe rinnovare?

“Il Napoli ha fatto sapere che per il nigeriano è disposto ad andare oltre i parametri imposti sul tetto ingaggi. Bisognerà, però, vedere se giungeranno le cosiddette offerte irrinunciabili. L’asta, ormai, è già cominciata, e non soltanto in Premier, United su tutti. Il Psg potrebbe, infatti, essere un club interessato alla punta azzurra, in tal caso bisognerà attendere anche l’evoluzione della guida tecnica. È tutto aperto, bisognerà aspettare il termine della stagione per ulteriori sviluppi”

