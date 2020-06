Ultime calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato ai microfoni della Domenica Sportiva, in onda su Rai 2:

Mertens

“Spunta l'opportunità di vedere Bernardeschi in azzurro come contropartita per Milik. In caso contrario, Giuntoli punta Boga. Per il rinnovo di Mertens è fatta, si attende solo il tweet partenopeo”.