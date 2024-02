Rai, Venerato: "Mercato indecifrabile e cervellotico. Ma Mazzarri può riuscire a rimettere la chiesa al centro del villaggio"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista Rai, commenta così la sessione di mercato invernale appena conclusa:

"Il Mercato esprime logiche tecniche. Walter Mazzarri aveva chiesto dal primo giorno (sfido chiunque cicisbeo a smentirmi) un difensore centrale veloce e più forte di quelli in organico. Non esattamente i migliori del torneo. A fine mercato il club azzurro ha ingaggiato tutti (compreso un ottimo esterno ma in una rosa che già annovera Politano, Kvaratskhelia e Lindstrom) tranne un centrale di primo livello. Se il Napoli andrà in Champions ci andrà grazie e soprattutto al vecchio Napoli (Oshimen. Anguissa, Kvara, Lobotka, Politano e Mario Rui). Mercato indecifrabile e cervellotico. Ma Mazzarri può riuscire a rimettere la chiesa al centro del villaggio. Occhio alla Fiorentina. Con Belotti può fare bene. Italiano è benzina per i bomber deputati. Manna dal cielo per chi attacca".