Venerato: "Inzaghi al Napoli e Gattuso alla Lazio, ipotesi scambio che trova riscontri"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Scambio panchine tra Napoli e Lazio? Non è una cosa fuori dal mondo e non sono soltanto io ad ipotizzarlo. Lotito stima Gattuso, lo ha già chiamato in passato, così come De Laurentiis stima e ha cercato Inzaghi tempo fa. Gattuso piace per il post Inzaghi se Simone dovesse lasciare"