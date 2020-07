Rai, Venerato: "Osimhen, al 90% è fatta ed andrà al Napoli! Inviate le bozze di contratto: le cifre"

Ultime calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Venerato

"L'idea Osimhen me la sono fatta in 48 ore. C'era stata una telefonata tra Giuntoli e D'Avila nella quale si era fatto capire che c'era stato un colloquio diretto con il capo dello scouting del Liverpool. Da lunedì, invece, ho capito che in Premier si prendeva tempo in quanto aspettavano la chiusura della stagione agonistica per poter poter affondare il colpo. Dall’entourage di Osimhen mi arriva che al 90% è fatta. Mi risulta che siamo oltre gli accordi verbali, alla Filmauro stanno inviando la bozza di contratto all’entourage italiano e francese del calciatore per definire gli ultimi accordi e gli ultimi bonus. La cifra dello stipendio è sui quattro milioni di euro netti, bonus compresi, per cinque anni. Per i procuratori ci sarà un 10% sullo stipendio lordo del calciatore, sulle commissioni il Lille farà la sua parte. Il Lille darà al calciatore un bonus d’uscita".