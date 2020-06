RAI, Varriale: "Semifinali Coppa Italia? E' stato deciso l'orario, siamo in attesa dell'ufficialità del Governo"

Notizie calcio Napoli - Enrico Varriale ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "L'obiettivo di Gravina è stato raggiunto: fin dall'inizio si è detto contrario alla sospensione del campionato portando in porto, incrociando le dita, una nave che rischiava di affondare senza la ripresa. La ripartenza è una buona notizia per tutto il calcio, lo sport ed il settore economico del Paese. Semifinali Coppa Italia alle ore 21? Dovrebbe essere così, siamo in attesa dell'ufficialità governativa"