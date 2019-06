Rai, Varriale: "Sarri alla Juve, in caso di cori razzisti contro il Napoli già so la sua reazione. Insigne? Deve fare le spalle larghe"

Enrico Varriale, di Rai SPort, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sarri è un grande professionista. Ha costruito un'immagine con posizione forte, si è eletto come difensore di Napoli. Non credo che tradirà il suo personaggio anche andando a Torino.

Se in Juve-Napoli ci fossero di cori razzisti io credo che Sarri li condannerà aspramente, perché il personaggio parla chiaro. Non dirà 'non ho sentito'. Su tante vicende si sta costruendo anche un racconto mediatico.

Su Insigne: ha avvertito la pressione dei tifosi, ci sono stati dei dissensi. Ma il problema è anche di Insigne, dovrebbe avere più maturità per sopportare queste cose. E' il capitano del Napoli, deve crescere di caratura e avere le spalle larghe per reggere queste pressioni.

Farebbe meglio lontano da Napoli? Credo debba essere la bandiera, ma deve dimostrarlo. Anche se è stato molto umile con le dichiarazioni di aiuto del pubblico. Ma deve essere lui a portare i tifosi ad applaudire".