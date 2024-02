Napoli - Enrico Varriale, giornalista Rai, commenta quanto accaduto al Festival di Sanremo durante la serata delle cover:

"La sua cover non era la migliore, per me meglio Annalisa e Ghali, ma Geolier al Festival si sta confermando un numero 1 della scena musicale. I fischi della platea dell' Ariston, alla sua vittoria, mostrano un inaccettabile snobismo che sfiora il razzismo".