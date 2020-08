Ultime calcio Napoli - Nel corso di Kiss Kiss Napoli Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato dei possibili movimenti a centrocampo:

Szoboszlai

"Jordan Veretout come erede del partente Allan è un'operazione difficile. Il Napoli in quel ruolo valuta sempre Dominik Szoboszlai anche se lo considera un po' troppo offensivo. Poi c'è il norvegese classe '93 che gioca nell'Az Alkmaar in Olanda, Fredrik Midtsjo. E' visto come soluzione estrema da Gattuso, costa 10 milioni"