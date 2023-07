RAI - Rinnovo Osimhen, il nodo è la clausola: filtra ottimismo, ma c'è una richiesta dell'entourage. Le nuove cifre

Ciro Venerato ha parlato di Osimhen ai microfoni della Rai durante la Domenica Sportiva estate:

"Calenda è arrivato a Castel di Sangro intorno alle 20 ma non c'è stato nulla. Domani si lavorerà: c'è la volontà di trovare un accordo, discutendo con serenità. L'entourage fa sapere che più alta è la clausola più alto deve essere l'ingaggio. Il Napoli vuole prolungare fino al 2027 offrendo 7 mln. La clausola che vuole il presidente è di 150 mln mentre il suo entourage la vuole sui 110 mln. Il Psg non si è palesato per i problemi con Mbappè. Dall'Arabia mi dicono che il budget è esaurito per altre operazioni e il calciatore non è interessato ad un passaggio".