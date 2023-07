RAI - Rinnovo Di Lorenzo, settimana prossima la fumata bianca: cifre e durata

Ciro Venerato ha parlato del calciomercato del Napoli, in particolare del rinnovo di contratto del capitano Giovanni Di Lorenzo, ai microfoni della Domenica Sportiva estate in onda su Rai 2:

"Di Lorenzo? La prossima settimana dovrebbe firmare il rinnovo: 3,5 mln bonus compresi con scadenza 2028. Giuffredi, suo agente, rappresenta anche Faraoni che potrebbe essere il suo vice, con la formula del prestito, ma deve uscire Zanoli che piace anche in Spagna".