Rai, Perrillo: "Mi aspetto una bella Nazionale. Rinnovo Insigne? È un giocatore straordinario, speriamo resti"

Napoli - Antonello Perrillo della Rai è intervenuto sulle frequenze di Radio Crc Targato Italia durante la trasmissione Arena Maradona: "Europeo? Mi aspetto una bella Nazionale, è un bel gruppo. Sono fiducioso perché la squadra ha dimostrato di giocare bene. Molto dipenderà anche dal destro di Insigne. Politano avrebbe meritato di giocare l’Europeo, ma forse ci sono delle logiche che noi non comprendiamo. Ancora non riesco a capire perché Gattuso abbia spesso preferito Lozano a Politano. Non ho niente contro il messicano ma, nel finale di stagione, era evidentemente in fase calante.

Rinnovo Insigne? Ho sempre creduto in Lorenzo dal primo giorno che gli ho visto toccare il pallone. Viene dalla migliore stagione in assoluto, è un giocatore straordinario e voglio sperare che resti l’ultima bandiera del calcio italiano”.