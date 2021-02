RAI, Paganini: "Gattuso nel Napoli ci sta benissimo, può diventare un allenatore di alto livello"

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Ballardini è una persona riservata che resta fuori da giochi, chiacchiere varie. E' stimato molto dall'ambiente rossoblù. Ballardini ha fatto tornare protagonisti i senatori sia nello spogliatoio che in campo. Criscito è tornato capitano, Pandev in attacco. Destro? Non mi aspettavo questa esplosione. Nella prima parte di campionato il Genoa ha puntato su Scamacca, poi Destro è esploso ed è diventato il punto di riferimento. Aveva bisogno di un allenatore che lo stimolasse nel verso giusto. Gattuso? Lo stimo molto. E' un bravo tecnico ed un uomo vero. Gattuso ha dimostrato nel corso della sua carriera di essere un allenatore che può arrivare a grandi livelli e ci sta benissimo nel Napoli".