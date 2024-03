Marco Mazzocchi, giornalista Rai, commenta la sentenza sul caso Acerbi-Juan Jesus:

"Acerbi assolto. Prima di scatenarsi è bene ricordare che per condannare qualcuno bisogna avere prove certe. Cosa che, evidentemente, in questo caso non è avvenuta. Ognuno può avere un parere ma le sentenze vanno accettate anche quando paiono ingiuste. Anche in questo caso".