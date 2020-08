Rai - L'Atletico Madrid insiste per Allan e propone due scambi, ma il brasiliano vuole andare all'Everton. Nome nuovo per il centrocampo: ecco Midtsjø

Ultime calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Allan

"L'Atletico Madrid ha chiamato gli azzurri per Allan: 25 mln più Arias, oppure 15mln più Herrera. Allan ha detto al suo agente di volere solo l'Everton: Ancelotti è fermo a 25mln più 5 di bonus, il Napoli ha ribadito che con 30mln più 5 di bonus può partire. Su Maksimovic non arrivano riscontri dalla Roma. Su Veretout si complica tutto, Fonseca lo ritiene dopo Zaniolo e Pellegrini importante per la rosa. Il nome nuovo sondato dal Napoli è un classe '93 dell'AZ Alkmaar Fredrik Midtsjø conosciuto come Mich, valutato 10mln. Per il ruolo di terzino sinistro si continua a pensare a Reguilon. Ghoulam non ha ricevuto offerte. Gli azzurri pensano ad un calciatore nuovo a sinistro che se la possa giocare con Mario Rui".