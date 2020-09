RAI, Di Gennaro: "Acerbi e Bakayoko per sostituire Allan e Koulibaly, io farei così..."

Notizie Calcio - Dario Di Gennaro, giornalista RAI, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ci sono pochi margini per avere il pubblico al Tardini per la prima di campionato, ma speriamo che la situazione migliori. Sarà difficile avere gente negli stadi per fine settembre, speriamo che ottobre veda la rinascita dell'Italia calcistica. Anche ieri sera l'abbiamo visto in Nations League e le gare senza pubblico perdono fascino. Gattuso sta lavorando tanto per dare delle alternative al gioco del Napoli, forse vorrà affiancare il 4-2-3-1 al modulo base, la presenza di Osimhen offre soluzioni diverse. Al Napoli servirebbe un centrocampista come Bakayoko. Koulibaly sposta tantissimo le prospettive perchè se resta hai un punto fermo eccezionale, se parte va sostituito adeguatamente e non sarà facile. Al posto del senegalese io prenderei Acerbi della Lazio".