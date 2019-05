Rai, Coppola: "So per certo che Di Lorenzo sarà del Napoli: arriveranno pochi acquisti, ma tutti di qualità"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianfranco Coppola, giornalista “E’ stato un malinconico scoppiettante finale: il campionato ha dormito per mesi, tranne nell’ultima giornata. Ciò che viene fuori dalla stagione è la mediocrità del calcio italiano in cui nessuno si diverte. Il Napoli dovrebbe approfittare dalla continuità: tutte le atre big cambieranno guida tecnica e con investimenti adeguati, potrebbero arrivare risultati importanti. Al Napoli servirebbe un centrale difensivo di grande affidabilità, che in prospettiva diventi il futuro Albiol e qualcosa sulla fascia al posto di Hysaj che vuole andare via. Malcuit non toglie e non mette mentre Ghoulam se recuperato è un grosso esterno sinistro. Poi, serve un grande centrocampista capace di dettare i tempi e in attacco un esterno credo arriverà. Il primo anno è servito anche ad Ancelotti per capire su cui potrà contare. Credo che il Napoli farà pochi innesti, ma di assoluta qualità. si parla molto bene di Di Lorenzo e so per certo che il Napoli lo prenderà, ma in alcun ruoli servono giocatori di maggiore peso ed esperienza”.