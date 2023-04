Rai, Cappella: "Lo 0-4 lezione importante per il Napoli, Zielinski può fare la differenza"

Notizie Calcio Napoli - Tempo di derby italiano in Europa, tempo di Milan-Napoli. Fabrizio Cappella, caposervizio della TGR RAI Campania, analizza il momento attuale dei partenopei in vista della sfida di San Siro:

Mancherà Osimhen e anche su Raspadori c'è qualche dubbio

"Non so quanto ci sia di pretattica da parte di Spalletti circa l'impiego di Raspadori ma c'è effettivamente una difficoltà in quella posizione. Sarà sicuramente un tridente d'attacco nuovo e ci sarà magari la possibilità di vedere un esterno d'attacco come punta centrale. Ma mi appoggio su quel che ha detto Spalletti sulla testa dei giocatori, sul fatto di andare in campo per divertirsi e non prendere questa partita allo stesso modo di quella che è costata lo 0-4. Credo che scendere in campo in un quarto di finale di Champions League faccia la differenza a livello mentale".

Lo 0-4 paradossalmente può essere stato d'aiuto per il Napoli

"Chi aveva più da guadagnare era il Napoli perché adesso sa che c'è da trovare un vero piano B all'assenza di Osimhen, che non può aspettarsi di trovare un Milan in difficoltà come avvenuto in altre situazioni in campionato. Secondo me è stata una lezione importante per il Napoli e per Spalletti perché ha messo in guardia la squadra circa quel che può succedere".

Chi può fare la differenza?

"Io mi auguro che possa fare la differenza Zielinski. È un giocatore che quando c'è da saltare l'uomo, da sparigliare le carte in mezzo al campo riesce a fare qualcosa in più. E può creare situazioni che l'assenza di Osimhen costringe a cercare. Nel senso che non si può cercare la palla lunga perché non c'è il giocatore che è bravo a difenderla e tenerla finché la palla non sale. Zielinski ha anche la conclusione dalla distanza, ha una serie di caratteristiche che possono candidarlo a diventare una pedina importante per questa sfida".

Spalletti ha detto di sperare che ci siano altre gare importanti come questa. Credi che il Napoli aprirà un ciclo anche in Europa?

"Io credo di sì. Poi, chiaro, dipende quanto poi si cambierà questa estate, se il Napoli riuscirà a mantenere l'ossatura. La rosa è giovane e può avere un percorso lungo e continuo anche in Europa".