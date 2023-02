Rai, Cappella: "Cori spezzini vergognosi ma ci sono altri due colpevoli"

Il giornalista Rai Fabrizio Cappella è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”, in programma ogni domenica alle 21:

«Il Napoli ha vinto con lo Spezia con qualità e pazienza. La partita per certi versi mi ha ricordato il derby con la Salernitana. Con l’episodio ha sbloccato la partita e per lo Spezia non c’è stato poi nulla da fare. L’exploit del Napoli più merito degli azzurri o ha pesato la scarsa competitività della serie A? Il Napoli ha il 95% di meriti, perché il 5% è il demerito della Juve che si è tirata fuori da qualunque possibilità dopo quello che ha combinato. Osimhen ha compiuto un gesto atletico incredibile sul colpo di testa. Due anni fa nessuno pensava che potesse diventare un grande colpitore di testa, ma è incredibile il gol segnato a La Spezia, perché - tra le altre cose - è saltato in anticipo, aumentando la difficoltà. I cori della curva spezzina? Oltre agli insulti e ai cori disdicevoli, altre cose sono state gravi: non mi pare che la società di casa o il resto del pubblico si siano dissociati nè l’arbitro ha minimamente pensato di sospendere la gara. Di Bello ha commesso un grave errore come se non avesse dato un calcio di rigore solare».