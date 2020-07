RAI, Antinelli: "Il Napoli ai punti avrebbe meritato più del Milan. Barcellona? Non vive un buon momento, gli azzurri devono mantenere questo standard di gioco"

Napoli - Alessandro Antinelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il Napoli è stata l'unica squadra che ha messo sotto il Milan che in questo torneo post-Covid era tra le formazioni più in forma. La partita è stata spettacolare, ai punti avrebbero meritato gli azzurri. Il rigore di Bonaventura a occhio nudo lo dai, ma rivedendo le immagini viene più di qualche dubbio. La voglia del Napoli è stata importante nonostante avesse la qualificazione europea in tasca. Barcellona? Se il Napoli continuerà a fare questi allenamenti agonistici di livello, può dire la sua. L'ambiente catalano non è dei migliori. Gli azzurri devono mantenere questo standard di gioco"