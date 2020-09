RAI, Antinelli: "A Parma mi aspetto Osimhen dal 1' con Mertens in panchina. Il nigeriano ha quattro gare per convincere"

Napoli - Alessandro Antinelli, giornalista RAI, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"I tifosi del Napoli devono sperare di entrare tra le prime quattro. Il discorso Champions sarà emozionante, bisognerà capire se Lazio ed Atalanta risuciranno a ripetersi. Con l'operazione Milik c'è più serenità in casa Napoli, siamo ai dettagli per la conclusione dell'affare. Ora Gattuso potrà ruotare l'organico effettivo e provare perchè Gattuso ancora non sa come utilizzare Osimhen. In amichevole il nigeriano è stato un cavallo, ma in campionato è un'altra cosa. Mi aspetto Osimhen dall'inizio e Mertens a gara in corso, mi aspetto il nigeriano perchè è l'investimento più oneroso. Deve mettere in valigia dei minuti di gioco in Serie A e non si può aspettare. Entro le prime quattro gare il Napoli capirà se potrà puntare su Osimhen da subito o se dovrà farlo crescere prima un po'".