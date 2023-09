Radio RAI, Repice: "Braga-Napoli? Se nel primo tempo finiva 0-3 nessuno poteva dire qualcosa"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Radio RAI Francesco Repice, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Braga-Napoli? È comunque Champions League, e hai vinto fuori casa: c’è un valore importante. La prestazione va comunque analizzata, se nel primo tempo finiva 0-3 nessuno poteva dire qualcosa. Ha subito delle azioni in mischia che hanno portato al pareggio, in campo ci vanno anche gli avversari e Garcia è uno che ha lavorato in piazze importanti: non è che può arrivare a Napoli e dire di ripetere ciò che ha fatto Spalletti. I giocatori pur essendo gli stessi magari vivono un momento non ripetibile come quello della scorsa stagione”