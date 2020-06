Radio Marte - Mertens pronto a stringere i denti, da valutare Fabiàn

Ultime calcio Napoli - Dries Mertens è in dubbio per la sfida all’Inter, con Gattuso che valuterà le sue condizioni nelle prossime ore. Lo riferisce Pasquale Tina ai microfoni di Radio Marte:

Mertens

“Mertens si è gestito in questi giorni, alla fine credo che proverà a stringere i denti e ad essere protagonista in campo domani contro l’Inter. In questo momento nessuno ha problemi gravi, ma piccoli acciacchi. Lo stesso Fabiàn andrà verificato nell’allenamento di oggi. La sensazione è che Mertens possa partire titolare con Insigne e Politano”.