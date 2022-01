Radio Marte, Gifuni a CN24: "Il Napoli rimpiangerà Insigne, da capire se Osimhen resterà. Brekalo o Vignato per sostituirlo"

Gianluca Gifuni di Radio Marte è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"La Juventus non è seguita solo dalla famiglia Agnelli ma anche dalla Exor che ha appena messo 700 milioni per ricapitalizzare. Il Napoli ha dimensioni completamente diverse. Ora bisogna stare attenti alla Juve con Vlahovic. Bisognerà stare attenti e capire se il club bianconero sarà ancora in gioco. Il Napoli non può più spendere come prima sia per cartellino che per ingaggio. Bisogna tornare a puntare su giocatori giovani che possano crescere e far nascere le vittorie del Napoli in futuro. Bravo Giuntoli con Elmas e Anguissa. I campioni già affermati non sono e non saranno mai alla portata del Napoli. La vecchia guardia il prossimo anno sarà sostituita da giovani calciatori e speriamo siano all'altezza. Preferisco Brekalo o Vignato al posto di Insigne piuttosto che Bajirami. Servono i nuovi Zielinski. Prenderei Parisi dall'Empoli in prospettiva, ma Reinildo è quello più talentuoso. Per il sostituto di Spalletti bisogna capire come si vorrà giocare, non sappiamo se sarà Osimhen il titolare in attacco, al 95% lo sarà ma non è da escludere l'altro 5%. Boga era l'ideale, ma è andato all'Atalanta. E' complicato, il Napoli rimpiangerà Insigne perché sarà difficile rimpiazzarlo. Solo Spalletti può dare l'identiki alla società".