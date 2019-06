Radio Marte, Gifuni a CN24: "Avrei preferito Trippier a Di Lorenzo, Milik non è una prima punta"

Gianluca Gifuni, giornalista di Radio Marte, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Fares? A me piace tanto e credo che Mario Rui lascerà il Napoli. Di Lorenzo e Fares non sono il massimo come Joao Cancelo e Alex Sandro della Juventus, avrei preferito Trippier e Castagne".

"Io credo che il Napoli abbia più di una speranza di recuperare Ghoulam dei tempi migliori".

"Zielinski centrale e Fabian esterno è da confermare. Io penso che a centrocampo possa cambiare qualcosa sul mercato visto l'addio di Albiol perché insieme a Koulibaly davano tranquillità al centrocampo azzurro e bravi anche nell'impostare".

"Il Napoli ha bisogno di un bomber, Milikè bravo nei movimenti e per me è una seconda punta".