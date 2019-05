Radio Marte, D'Alessandro: "Hamsik regista? Senza di lui Ancelotti avrebbe fatto più punti"

Massimo D'Alessandro, giornalista di Radio Marte, ha parlato ai microfoni di Canale 21 durante Il Bello del Calcio:

“Il Napoli avrebbe potuto fare molti punti in più se Ancelotti non si fosse intestardito con Hamsik regista, ruolo che non poteva fare. Poi la gestione Insigne che fatica con questo modulo, fatica e ce l'ha messa tutta, ma lo sapevamo già. De Laurentiis? Per me merita un voto alto, ha scelto per il dopo Sarri il miglior allenatore. Nessuno poteva immaginare che Ancelotti arrivasse. Speriamo che la prossima stagione si possa migliorare”.