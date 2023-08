Questore di Frosinone: "Saremo rigorosi con tutte le tifoserie: il piano sicurezza varierà in base al club che verrà qui"

"Il dispositivo di sicurezza in occasione delle partite interne del Frosinone Calcio sarà profondamente diverso dal passato: perché cambiano gli avversari, cambiano le tifoserie ospiti, cambia in molti casi il tipo di approccio": lo ha spiegato all'ANSA il questore Domenico Condello: "Il piano di sicurezza è stato rimodulato su più livelli, in base alla tifoseria avversaria che verrà a Frosinone. Per alcune gare adotteremo il livello più avanzato: ci saranno ulteriori check point a distanza per evitare di far avvicinare allo stadio Stirpe chi non ha intenzioni soltanto sportive".

Previsto anche un servizio anti bagarinaggio: "I nostri operatori avranno dispostivi portatili per rilevare biglietti falsi anche a distanza. È un punto sul quale la nostra attenzione sarà massima per ridurre al minimo la possibilità di disordini. I 60 Daspo irrogati nella scorsa stagione dimostrano che la disponibilità verso i tifosi è massima ma nel totale rispetto delle regole" Anche quest'anno ci sarà il problema della mancata realizzazione della strada per i tifosi ospiti. "Sarebbe stata un valore aggiunto - dice il questore Condello - ma abbiamo ottenuto dal Comune un'area parcheggio da assegnare in via esclusiva ai tifosi ospiti che consentirà una gestione migliore e più semplice rispetto al passato". La gestione dei flussi sarà diversa: "Ci sarà una netta separazione. Utilizzeremo l'elicottero per la ripresa di immagini poi remotizzate in sala Gos e abbiamo numerose telecamere di nuova generazione che il Comune ha fornito lungo tutto il percorso dei tifosi per vigilare in maniera discreta ma efficace".