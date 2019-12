“Questi nostri napoletani sono un po' sfaccimmi, ma molto gagliardi”: siparietto De Laurentiis-Insigne alla cena di Natale

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Francesco Mastandrea, speaker di Radio Marte presente ieri alla cena del Napoli

“Ci siamo divertiti ieri sera alla cena del Napoli. Si pensa sempre che da queste cene possano uscire grandi notizie e invece ieri ho visto una squadra e una dirigenza che aveva semplicemente voglia di stare bene e divertirsi, come farebbe ognuno di noi. De Laurentiis lo incontro 3/4 volte all’anno per cui non lo conosco benissimo, ma l’ho visto molto rilassato ieri e nel suo discorso si è avvicinato ad Insigne quando ha detto: “Questi nostri napoletani sono un po' sfaccimmi, ma molto gagliardi”. Anche Gattuso è stato molto carino con tutti.

Dobbiamo ricordarci che le società di calcio sono fatte da imprenditori che mettono in conto anche i problemi”.