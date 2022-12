Quando Mihajlovic disse: "Tifo per lo scudetto al Napoli, farebbe bene al calcio italiano"

Ultime notizie calcio Napoli - Tutto il mondo del calcio piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. E allora oggi son tornate prepotenti via social quelle famose dichiarazioni dell'ex tecnico del Bologna, perché i tifosi del Napoli non hanno dimenticato l’endorsement del tecnico serbo per la squadra azzurra di Luciano Spalletti:

"Io facevo il tifo per il Napoli, tra Milan e Inter non ho particolari preferenze. Avevo scelto il Napoli perché mi piace il gioco, la passione che mettono in campo e che mette la gente. Se avesse vinto il Napoli avrebbe fatto bene al calcio italiano… Spalletti? Facile avere un rapporto con lui. Dice sempre quello che pensa. Se lui simpatizza per noi e per la città di Napoli vuol dire che è una persona intelligente. Napoli merita la simpatia delle persone. Lui è un allenatore bravo, ha valutato che abbiamo una rosa forte e noi ricambiamo la sua stima. Sinisa ha portato il Bologna a un livello ottimo e gli faccio i complimenti".