Quando Mazzarri confessò: "Piansi quando decisi di andare via dal Napoli"

Ultime news calcio Napoli - In un'intervista del 2021 a Sky Sport, Walter Mazzarri rivisse la sua esperienza sulla panchina del Napoli, durata dal 2009 al 2013. Nel video riproposto da Sky, in un estratto Mazzarri dice:

"Ci furono anche le lacrime quando dissi addio al Napoli. Quattro anni pazzeschi ed esaltanti, sia dal punto di vista sportivo per far crescere la società. Abbiamo fatto risultati sportivi eclatanti, lo dice anche De Laurentiis. Il Napoli era tornato in Serie A da poco, fu una grande cavalcata. La gente di Napoli lo meritava. Sono da elogiare. Dopo che un allenatore parte, prende la squadra al sest'ultimo posto, poi la porta in Europa e vince la Coppa Italia, o cambi tanti giocatori dopo o diventa difficile rimotivarli. Ma andare via fu una scelta dolorosissima, lo feci anche per il bene del Napoli. Ma poi da lì sono state costruite le basi le vittorie degli anni successivi".