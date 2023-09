Quando Juninho dipinse Garcia: "Il più grande personaggio negativo che abbia incontrato in tutta la mia carriera, pensa solo al suo ego"

In queste ore turbolente per quanto riguarda Rudi Garcia e la sua panchina azzurra, sui social sono rimbalzate alcune dichiarazioni risalenti a gennaio 2023 a firma di Juninho Pernambucano. L'ex campione brasiliano del Lione, e attualmente DS del club francese, si espresse a Mais Futebol in merito a Rudi Garcia e alla sua imminente collaborazione con Cristiano Ronaldo all'Al Nassr, quando il portoghese diventò giocatore del club arabo allenato proprio dall'attuale tecnico azzurro. Ecco le parole di Juninho riportate da TicinOnline:

"Per Garcia conta solo Garcia, è legato solo al suo ego. Non farà nulla che sia d'intralcio, anzi servirà perfino la colazione a Cristiano se necessario. Cercherà di essere suo amico, di stargli vicino e farà di tutto per sfruttare la sua amicizia con lui. Per Rudi è un sogno tutto questo. Per lui il successo della sua squadra e l'atmosfera nello spogliatoio non contano. Ciò che conta è essere al centro dell'attenzione, anche se in crisi. Ma come tutti gli esseri umani molto freddi, riconosce chi è più grande di lui e cerca di approfittarsene.

La mia esperienza con lui è stata terribile. È il più grande personaggio negativo che abbia incontrato in tutta la mia carriera nel calcio. Non sa come guidare nulla. Guida con la paura che impone agli altri. Rispetta solo le persone che hanno potere o di cui può approfittare".