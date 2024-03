Notizie Napoli calcio. Fabio Quagliarella è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post-partita di Barcellona-Napoli 3-1, ritorno degli ottavi di finale di Champions League:

‚ÄúPer me quello √® rigore, non capisco perch√© in Italia questi penalty si danno e poi in Europa no. Era un momento decisivo e questo fischio poteva cambiare le sorti della gara‚ÄĚ.