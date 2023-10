Quagliarella a Sky: "Il gol di Raspadori ha riaperto la partita, poi al Maradona può succedere di tutto"

Fabio Quagliarella, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

"Raspadori rispetto ad Osimhen ha bisogno di qualcuno che lo aiuti. Con Simeone trova più spazi per partire da dietro e fare male. Garcia ha rischiato la doppia punta per recuperare la partita. Il Napoli sa di essere una grande squadra, Politano ha fatto un grandissimo gol che ha riacceso tutto in uno stadio in cui può succedere di tutto trovando il pareggio. Sia il Milan che il Napoli poi potevano vincerla come perderla".