Pupo distrugge Sanremo: "A Geolier hanno fatto una porcata, sala stampa corrotta e scorretta" | VIDEO

Terminato il Festival di Sanremo 2024 con la vittoria di Angelina Mango davanti a Geolier che chiude secondo (qui la classifica di Sanremo 24): non basta - ed è incredibile - il 60% di televolo a favore di Emanuele, la sala stampa spinge la figlia d'arte alla vittoria. Come ha fatto Geolier a non vincere il Festival di Sanremo 2024 col 60% del televoto a suo favore? La risposta è semplice: per i 2/3 pesava il voto di sala stampa e radio. E vi spieghiamo qui come ha votato la giuria, pur di penalizzare il rapper napoletano.

Diretto, chiaro e potente come un fulmine, è stato Pupo, che senza peli sulla lingua, si è sfogato così a La Zanzara su Radio 24:

"Geolier? Gli hanno fatto una porcata. Una figura di merda – ha tuonato il cantautore -. Il televoto è una fregatura. O fai votare la gente e rispetti la decisione, oppure no perché la gente non è all’altezza di giudicare. Io lo abolirei. La prima serata la Sala Stampa ha votato e non gli hanno dato l’1% ma lo hanno votato secondo gradimento. Nell'ultima serata, consci che il popolo avrebbe fatto stravincere il ragazzo lo hanno stroncato. Si sono comportati in maniera corrotta e sono stati scorretti. Hanno fatto fare una bruttissima figura anche ad Amadeus che si fidava della loro onestà intellettuale. È una grossa figura di merda. A Geolier è successo quello che mi hanno fatto nel 2010 col principe (Emanuele Filiberto, ndr), mi hanno fregato la vittoria. Dare il potere alla sala stampa di stravolgere il voto è una porcata. Nel 2010 avevamo stravinto col televoto, intervenne qualcuno della segreteria del Presidente della Repubblica e fece capire che non sarebbe stata cosa gradita la vittoria del Principe Filiberto in un festival. Questo è sicuro. Mi chiesero di ritirarmi, attaccandosi a una performance fatta da Marcello Lippi di ‘Italia Amore Mio’. Mi dissero che mi avrebbero squalificato poi non so cosa è successo, ma ci fu una manipolazione del televoto".

Pupo su Geolier a Sanremo 2024

Pupo, infine, ha rivelato di aver scritto ad Amadeus "per fargli i complimenti e per dire quello che penso. Mi ha confermato che su Sanremo non ci ripensa più. La Rai dovrebbe guardare più alla meritocrazia, Berlusconi prendeva Costanzo e Mentana che non erano vero di destra. La Rai ha perso Fazio e ora Amadeus…".