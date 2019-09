PSG, le prime parole di Icardi: "Darò tutto per arrivare lontano, non vedo l'ora di scendere in campo"

Mauro Icardi, nuovo calciatore del Paris Saint Germain, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club parigino.

"Vorrei ringraziare il Paris Saint-Germain per la fiducia che ha mostrato nei miei confronti. Darò tutto per aiutare la mia nuova squadra ad arrivare il più lontano possibile in tutte le competizioni. Il PSG è diventato una potenza mondiale, acquistando alcuni dei migliori giocatori negli ultimi anni. Le ambizioni del club sono alte e sono convinto che abbiamo le carte in regola per arrivare lontano. Non vedo l'ora di scendere in campo al Parc des Princes, uno stadio famoso per la sua bellezza e la sua passione".