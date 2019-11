Protti: "Involuzione del Napoli, ci vuole tempo per ricucire le ferite. Sono fiducioso..."

Per parlare dei temi più caldi del momento è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio, l'ex attaccante Igor Protti.

Sul Napoli. "E' stato un risultato fondamentale quello col Liverpool. Tutti speriamo che riesca ad arrivare agli ottavi. Negli anni scorsi è stato molto sfortunato. Mi aspetto una risposta anche in campionato. Da giocatore, è successo qualcosa di particolare, è stato un clamoroso autogol. Per ricucire qualcosa del genere ci vuole tempo, ma ha un tecnico di esperienza come Ancelotti. Speravo che il Napoli potesse continuare a progredire e ad accorciare le distanze con la Juve, invece così non è stato. C'è stata una involuzione, anche del gioco. Sono sempre fiducioso però. Un periodo negativo può capitare, ma sono convinto che il Napoli si riprenderà, se riuscirà a ricucire questa situazione complicata".