Protti: "Ammutinamento gesto gravissimo ed inaccettabile, i giocatori devono fare mea culpa. Manca uno come Hamsik"

Ultimissime calcio Napoli - Igor Protti, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"In questo momento l'obiettivo vero è passare il turno in Champions League dopo annate sfortunate in Europa, quest'anno sembra la volta buona per accedere agli ottavi. In campionato la situazione è complessa, si è rotto qualcosa ed ora aggiustarlo non sarà assolutamente semplice. Martedì tutti devono lasciarsi alle spalle qualunque polemica o situazione pregressa. I primi a dover fare un "mea culpa" sono i giocatori che hanno fatto un errore gravissimo, è inaccettabile rifiutare un ritiro. Si può discutere e dialogare con la dirigenza ma non in questo modo. Il Napoli quest'anno ha fatto un passo indietro, in estate ci saranno tanti cambiamenti e sarà difficile ripartire. In uno spogliatoio servono calciatori di un certo spessore per evitare situazioni del genere e potrebbe pesare in tal senso l'assenza di Hamsik. C'è qualcosa che non va, altrimenti non si spiega un gesto del genere".