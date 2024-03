Prossimo allenatore Napoli, Del Genio: "Sogno De Zerbi ma faccio il tifo per Calzona"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del prossimo allenatore del Napoli:

"So che De Zerbi non è tra i papabili e non verrà mai a Napoli. Alcuni suoi odiatori si aspettano che cambi l’idea su De Zerbi dopo il 4-0 con la Roma, invece, se fosse possibile, io continuerei ad essere felice a vederlo sulla panchina del Napoli. Immaginate quello che potrebbe fare con i giocatori che ha il Napoli al posto di quelli che ha al Brighton. Per il futuro allenatore ora io faccio il tifo per Calzona, perché vuol dire che faremo un grandissimo finale di stagione”.