Prof. Galli: "Mourinho, messaggio da fuoriclasse a favore dei vaccini: faccia da testimonial per la campagna vaccinale! Su Ospina..."

Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo Galli, direttore malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano:

"Xhaka non giocherà Svizzera Italia e ha deciso di non vaccinarsi, che giudizi dà alle parole di Mourinho? Mourinho è un fuoriclasse e da interista non posso che dirgli bravo, di vaccinazioni ne abbiamo ancora tante da fare. Per ottenere l’obbligo di vaccino, c’è bisogno di mesi. Nelle prossime settimane potremmo avere un bel numero di casi, di certo non paragonabili all’anno scorso ma di certo si potrebbero evitare. Mourinho potrebbe essere un ottimo testimonial. Preoccupato delle vaccinazioni? Non posso astenermi dalla preoccupazioni, bisogna attivarsi per fare il possibile. Non avremo l’autunno dell’anno scorso perché c’è tanta gente vaccinata ma il problema è che non lo sono tutti. Opinione sull’Inter? Dopo la sofferenze di due amputazioni illustri, direi che la competenza del nuovo allenatore ci sta abbastanza confortando. Chi lotterà per lo scudetto? Stiamo solo all’inizio, ci sono le otto sorelle come al solito. Antimilanista? Non lo sono abbastanza, cerco di essere galante quando parlo della juventus perché nn mi è simpatica. Situazione Ospina? Ospina è vaccinato, la storia della quarantena dovrebbe risolversi tranquillamente con un tampone. Meglio uno juventino o un no vax? Sono categorie diverse, non ho nemmeno pensato di avere un collego no vax. Senza vaccinazioni, non si può fare un mestiero sanitario".