Prof. Castellacci: "Infortunio Politano? C'è una cosa che i tifosi del Napoli devono augurarsi..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana di calcio e presidente dell'A.M.I.C.A.

"Vedere Luciano sulla panchina della Nazionale è una gioia per tutti, è l'uomo giusto e fortunatamente ha accettato il compito di CT. È la massima espressione del calcio italiano, farà un ottimo lavoro, senza guardare troppo quanto fatto con la Macedonia del Nord. Dopo soli 5-6 giorni di lavoro, ci sta fare una partenza falsa.



Il campo visto in Macedonia-Italia? È veramente ridicolo, far giocare la Nazionale su quel terreno ha messo e mette in grave pericolo le articolazione dei ragazzi. Dovrebbero intervenire UEFA e FIFA, la responsabilità va presa e pretesa. Non era un campo capace di ospitare un partita di livello europeo.



Infortunio Politano? I tifosi del Napoli devono sperare che si tratti solo di una lesione muscolare di primo grado, un piccolo risentimento insomma. Così facendo, tornerà in campo tra 10-15 giorni. In caso di lesioni più gravi, i tempi di recupero aumentano e possono superare anche il mese. In Nazionale ci si può far male, fa parte del gioco e non c'è nulla da fare.



In casa Napoli abbiamo già visto qualche piccolo problema muscolare in questo breve tempo, ma è normale quando si cambia metodologia di preparazione atletica. Con Garcia c'è un nuovo staff, quindi vanno tarate un paio di cose. L'anno scorso abbiamo visto un'annata anomala, spezzata a due dal Mondiale. Spalletti e i suoi avevano studiato a monte tutto, evitando infortuni e criticità muscolari. Ora si è tornati ad una preparazione più tradizionale.

I tanti impegni del Napoli? Starà a Garcia fare un turnover intelligente e razionale, senza rischiare calciatori che sono a rischio infortunio e lo abbiamo visto con Kvaratskhelia in questo avvio di campionato".