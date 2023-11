Presidente federcalcio Nigeria: "Osimhen merita di vincere il premio di calciatore africano dell'anno"

Mouktar Mohammed, presidente della FCT Football Association, ha dichiarato che Victor Osimhen dovrebbe aggiudicarsi il premio come miglior calciatore africano 2023. La cerimonia di questo prestigioso evento si terrà l'11 dicembre a Marrakech in Marocco. Ecco le dichiarazioni rilasciate da Mohammed:

"Credo che Osimhen abbia fatto abbastanza per potersi aggiudicare il premio di calciatore africano dell'anno. Se lo merita, soprattutto dopo essere arrivato all'ottavo posto nella lista del Pallone d'Oro. Victor, con i suoi gol, è stato determinante nella vittoria dello scudetto da parte del Napoli dopo 33 anni. E' andato in gol cinque volte anche in Champions League".