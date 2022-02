Premiazione Senegal, discorso Koulibaly: "Siamo campioni! Grazie Allah, fiero di rappresentarvi" [VIDEO]

Ultime calcio Napoli - Premiazione al Palazzo della Repubblica per il Senegal che a Dakar ha ricevuto la premiazione presidenziale.

Ha preso la parola anche Kalidou Koulibaly, capitano del Senegal trionfante in Coppa d'Africa. Questo il suo discorso:

"Siamo campioni d’Africa! Ringrazio Allah, che ci ha guidato in questa vittoria. Una vittoria che il nostro popolo aspettava da tanto tempo. Il nostro Paese ha sempre creduto in noi, ci ha accompagnato giorno per giorno anche in questa avventura con l’obiettivo di portare a casa quella coppa. Ecco, ci siamo riusciti.